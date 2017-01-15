Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.

Надежда на разгром от СКА и попытка "Магнитки" обыграть "Торпедо" Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на воскресенье, 15 января.

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть I AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня речь пойдет о соперничестве "Торонто" и "Детройта".

Прорывная суббота для "Ак Барса" Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на субботу, 14 января.

Дерек Рой: "Трактор" мне подходит больше, чем "Авангард" Переход канадского форварда Дерека Роя из "Авангарда" в "Трактор" по ходу чемпионата стал одним из самых громких в сезоне. За это недолгое время Рой успел завоевать любовь челябинских болельщиков и оказаться в числе ключевых игроков команды.

"Окольцует" ли Квартальнов бывшую команду в пятницу 13-го? Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на пятницу, 13 января.

Тысяча и одно очко Александра Овечкина Случилось событие, которое так долго ждали. Александр Овечкин заработал свое 1000-е очко в НХЛ.

Докатились клубы или Анисин? Известный хоккеист и не менее известный певец Михаил Анисин после всех новокузнецких мытарств (в том числе и поэтически-песенного характера) продолжит карьеру в ВХЛ - в "Сарыарке".

Камбэк в стиле ретро "Трактор" начинает празднования, посвященные будущему юбилею клуба. Как и почти 70 лет назад, челябинцы встретились с "Торпедо" и в итоге порадовали камбэком, отыграли свой первый овертайм "3 на 3", но все равно уступили.

"Пограничные войны" между конференциями Вторник, 10 января, подарит три матча регулярного чемпионата КХЛ. О них и пойдет речь в превью от AllHockey.Ru.

"В плане психологии наши парни были одними из самых сильных на МЧМ-2017..." Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал нашему порталу о том, как он видит прошедший Молодежный чемпионат мира с профессиональной точки зрения.

Сражение двух "армейских" грандов за вершину Стартовала рабочая неделя, а "регулярка" КХЛ давно вышла с каникул. На 9 января запланировано 5 матчей. Один из них - это битва ЦСКА и СКА за первую строчку в таблице. Об этой и других играх дня - в очередном превью от AllHockey.Ru.

Будет ли продолжение "светлых полос" у "Торпедо" и ХК "Сочи"? Страна готовится выйти с каникул, а "регулярка" КХЛ 8 января богата четырьмя матчами. О них - в превью от AllHockey.Ru.

Круче Гретцки. Часть третья На МЧМ-1978 Уэйн Гретцки набрал 17 очков. В истории Молодежного мирового первенства этот результат перекрыли 12 хоккеистов – давайте узнаем имена последних игроков.