На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.

На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.

Бригада шабашников Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.

Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период? Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.

Интересная встреча в Хельсинки Вторник, 24 января, подарит пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в очередном превью от AllHockey.Ru.

Русская неделя НХЛ: хет-трик Малкина и другие события Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 16-го по 22-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

Серьезное испытание чемпионом для "Локомотива" В Уфе отгремела неделя звезд КХЛ, а "регулярка" будет возобновлена 23 января. О восьми матчах понедельника - в превью от автора AllHockey.Ru.

"Алты-бармакян!" Как "шестипалый" покорил Матч звезд КХЛ Свитер Энвера Лисина, установка Сергея Гимаева, дочь Ивана Телегина, российский паспорт Рене Фазеля, решающий гол Андрея Алтыбармакяна и победа дивизиона Чернышева – таким запомнился Матч звезд в Уфе.

Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.

Матчи звезд КХЛ: Рига и Челябинск все еще самые лучшие Автор AllHockey.Ru вспоминает самые-самые Матчи звезд в истории Континентальной хоккейной лиги.

Битва за "восточную" корону? Король уже известен Отличительная черта нынешней "регулярки" КХЛ - обилие спаренных матчей, когда два матча за два дня, среди которых попадаются крутые дуэли. Ярчайший пример - магнитогорско-омское "эль классико".

Возьмет ли чемпион реванш у "ястребов" за вчерашнее поражение? В четверг, 19 января, в последний день "регулярки" КХЛ перед "звездным" перерывом состоятся десять матчей. О них - в превью AllHockey.Ru.

Магнитогорско-омское "Эль Классико" и еще два дерби Среда, 18 января, богата пятью матчами "регулярки" КХЛ. И три из них - топовые. Обо всем об этом - в превью от AllHockey.Ru.

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть II AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня представляем вторую часть о соперничестве "Торонто" и "Детройта".

Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.