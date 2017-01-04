Горячие новости
Блоги - выбор редакции
Популярные новости
Обсуждаемые блоги
Свернуть Развернуть
Всего матчей: вчера - 11, сегодня - 7, завтра - 13, прямо сейчас - 0
Все матчи КХЛ НХЛ Другое
Новости
Все новости Лента RSS
10 января, вторник
00:42
"Каролина" выставила Нестрашила на драфт отказов
00:31
Дацюк: я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать
00:10
МХЛ: "Белые Медведи" и "Омские Ястребы" забросили 13 шайб на двоих
00:06
"Витязь" официально расторг соглашение с Рубцовым 1
9 января, понедельник
23:49
"Северсталь" в гостях уступила "Медвешчаку"
23:37
Квартальнов: после гола в овертайме я всех поздравил и ушел, а в итоге проиграли 1
23:27
Знарок: видел, что у ЦСКА был офсайд, стоял как раз на синей линии
23:12
Светлаков: каждая игра со СКА получается как от ножа
23:06
Ротенберг: сегодня команда заслужила два очка своей кропотливой работой, борьбой
23:05
Попугаев был обменян в "Принс Джордж" из "Муз Джо"
22:54
ВХЛ: "Саров", "Звезда" и СКА-Нева праздновали домашние победы 1
22:50
Гусев: настраиваемся на каждую игру, не смотрим, что там в таблице
22:35
Кудашов: не доводили свои моменты до ума, но в конце концов все-таки забили
22:29
Сейейс: имели в конце моменты сравнять, но не получилось 2
22:25
"Йокерит" проиграл "Ладе" в серии буллитов 7
22:13
СКА в серии буллитов обыграл ЦСКА 109
21:19
"Локомотив" нанес поражение рижскому "Динамо" на своем льду 6
21:06
"Эдмонтон" отправил Пульюярви в АХЛ 3
20:55
Боумэн: умение бросать по воротам – это особый талант Шалунова
20:44
"Эдмонтон" вызвал в основной состав Слепышева
20:26
Грабнер, Марун и Холтби - лучшие игроки недели в НХЛ
20:17
Рубцов сегодня перенесет операцию, а в субботу сможет вернуться к тренировкам 2
20:08
Источник: Анисин продолжит карьеру в "Сарыарке" 26
19:50
Гласс покинул расположение "Торонто"
19:45
Да Коста переведен из списка травмированных 1
19:33
Рубцов: мне на самом деле нечего сказать о расторжении контракта с "Витязем"
19:13
Агент Шалунова считает, что игроку сейчас не стоит переходить в "Чикаго" 2
18:47
Голкипер "Медвешчака" Макинтайр продолжит карьеру в чемпионате Германии
18:34
Стали известны стартовые составы ЦСКА и СКА на матч 1
18:08
Кокарев стал лучшим снайпером в истории московского "Динамо" в КХЛ 7
17:58
Головков: пока не могу подтвердить, что "Витязь" расторг контракт с Рубцовым
17:40
Состояние отравившихся игроков "Кузнецких Медведей" стабильное
17:25
Источник: "Витязь" расторг контракт с Рубцовым 8
17:08
Кожевников: я отдаю СКА небольшое преимущество перед матчем с ЦСКА 1
16:56
КХЛ оштрафовала Афиногенова за удар в голову Шалунова [видео] 1
16:48
Шайба Никулина на 59 минуте принесла московскому "Динамо" победу над "Куньлунем" 19
16:34
Хелениус вернулся в ворота "Йокерита" к матчу с "Ладой"
16:22
Рыков: я проработал с Брагиным два года и пересмотрел свое отношение к хоккею 4
16:10
Королев: пережив тридцатиградусные морозы, понял, что значит холодно
16:00
МХЛ перенесла ближайшие матчи "Кузнецких Медведей" из-за отравления игроков 1
15:48
Плющев: ЦСКА и СКА идут в одно дыхание, игра будет бескомпромиссной 2
15:36
Захаркин: мы безобразно играем против команд, которые не попадают в восьмерку 29
15:26
"Трактор" не вел переговоров о возвращении Нестерова из "Тампы" 9
15:14
Вынесенный матч 3 этапа Евротура Россия - Финляндия состоится в Санкт-Петербурге
15:06
Грабовский: пойду ли в минское "Динамо"? Я бы хотел, чтоб в КХЛ играла "Юность"
14:48
"Монреаль" может обменять Плеканеца 12
14:38
ХК "Сочи" погасит долги перед игроками в ближайшие дни
14:26
"Кузня" подтвердила информацию о массовом отравлении игроков команды МХЛ 2
14:12
КХЛ: Кареев, Хиетанен, Лемтюгов и Егор Иванов - лучшие игроки недели 4
14:00
Худобин отыграл на "ноль" в матче АХЛ
Все новости Лента RSS
1

"В плане психологии наши парни были одними из самых сильных на МЧМ-2017..."

1

"В плане психологии наши парни были одними из самых сильных на МЧМ-2017..."

Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал нашему порталу о том, как он видит прошедший Молодежный чемпионат мира с профессиональной точки зрения.
2

Сражение двух "армейских" грандов за вершину

Стартовала рабочая неделя, а "регулярка" КХЛ давно вышла с каникул. На 9 января запланировано 5 матчей. Один из них - это битва ЦСКА и СКА за первую строчку в таблице. Об этой и других играх дня - в очередном превью от AllHockey.Ru.
3

Будет ли продолжение "светлых полос" у "Торпедо" и ХК "Сочи"?

Страна готовится выйти с каникул, а "регулярка" КХЛ 8 января богата четырьмя матчами. О них - в превью от AllHockey.Ru.
+

Круче Гретцки. Часть третья

На МЧМ-1978 Уэйн Гретцки набрал 17 очков. В истории Молодежного мирового первенства этот результат перекрыли 12 хоккеистов – давайте узнаем имена последних игроков.
13

"Дерби двукратных" в Казани и омский реваншизм

Субботний рождественский день подарит 9 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Среди них есть как топовые, так и не очень. Об этом - в превью от AllHockey.Ru.
10

МЧМ-2017: made in USA и другие итоги десятого игрового дня

Сборная США завоевывает золотые медали, Канада остается с серебром, Россия – с бронзой. Обзор решающих матчей на МЧМ-2017 от нашего автора.
1

Ожесточенная "пограничная" борьба

Пятничная программа регулярного чемпионата КХЛ представлена четырьмя матчами. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
4

Бронза в копилку Брагина

МЧМ-2017 для сборной России завершился бронзовыми медалями. Это был очень тяжелый турнир – как с приятными, так и драматическими моментами, и, конечно, личными рекордами Кирилла Капризова. А Валерий Брагин собрал полную коллекцию наград.
2

МЧМ-2017: золото разыграют североамериканцы – главный итог девятого игрового дня

Сборная США впервые в истории МЧМ прошла в плей-офф команду России, а шведы не стали проблемой для "Кленовых листьев". Обзор предпоследнего игрового дня на турнире.
2

"После поражения россиян правила дополнили, добавив ту самую норму о сериях буллитов..."

Горькое послевкусие от поражения сборной России в полуфинале МЧМ-2017 - в обзоре прессы от AllHockey.Ru.
14

Буллиты, которые мы не забудем еще долго

В полуфинале МЧМ-2017 Россия и США подарили зрителям триллер, приправленный целой серией сумасшедших буллитов. Знаменитая суперсила Брагина в этом матче не действовала, и "хэппи-энд" отпраздновали американцы.
7

"Зеленое" дерби в Казани в начале года

Четверг, 5 января, богат на целых 11 матчей "регулярки" КХЛ. Очередной хоккейный день - в превью от автора AllHockey.Ru.
1

Превью полуфинала МЧМ-2017 между Швецией и Канадой

Автор AllHockey.Ru представляет превью второго полуфинала сегодняшнего игрового дня – матча между сборными командами Швеции и Канады.
3

Превью полуфинала МЧМ-2017 между США и Россией

Автор AllHockey.Ru представляет превью первого полуфинала сегодняшнего игрового дня – матча между сборными командами США и России.
+

Круче Гретцки. Часть вторая

На МЧМ-1978 Уэйн Гретцки набрал 17 очков. В истории Молодежного мирового первенства этот результат перекрыли 12 хоккеистов – давайте узнаем имена еще нескольких игроков.
+

МЧМ-2017: Ardievas, Латвия – главный итог восьмого игрового дня

Финская сборная и во втором матче за выживание переиграла Латвию, выбросив прибалтийскую команду из элитного дивизиона.
Все статьи
КХЛ МХЛ ВХЛ NHL AHL/CHL Европа Сборная Евротур ЧМ Олимпиада Молодежь Дети Любители Фан-сектор Ежедневные фэнтези УХЛ
Блоги
Все блоги Выбор редакции
Качество и оценки игры Салавата Юлаева в декабре 2016г.
Обзор NHL за неделю. Еженедельное шоу "Шайбу!"
Дневник МЧМ. Что-то вроде эпилога
Самсонов блистает, Гурьянов забивает
Дневник МЧМ. 8 серия
Опять не знаем регламента
Итоги 2016, для хоккейной страны.
Анонс матча 04.01.2017 Коламбус - Эдмонт
Дневник МЧМ. 7 серия
Юбилейный 2016-й
Дневник МЧМ. 6 серия
Коламбус, который смог
Малкин или Кросби?
Поздравление Российскому Хоккею от Павла Буре
Дневник МЧМ. 5 серия

О нас

Проекты

Всё это хоккей

Мы в сети

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

© 2007-2014 allhockey.ru | Россия