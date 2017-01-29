За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.

За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.

Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников? Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.

Без топовых матчей, но и без них будет напряженно В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.

Стартует всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград). Победители этапов примут участие в национальном финале, который состоится в начале марта!

Хотели как лучше, а получилось как всегда На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.

Дмитрий Закурдаев: у хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги отличные перспективы Диктор Дмитрий Закурдаев - далеко не новичок в хоккее. Он родом из подмосковной Электростали, где отработал с микрофоном на матчах и турнирах всех хоккейных лиг нашей страны. Мы побеседовали с ним о прошедшем национальном финале, на котором он работал.

Бригада шабашников Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.

Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период? Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.

Первый после Гретцки Пять достижений, которые возводят чешского хоккеиста Яромира Ягра в ранг живой легенды НХЛ.

Интересная встреча в Хельсинки Вторник, 24 января, подарит пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в очередном превью от AllHockey.Ru.

Русская неделя НХЛ: хет-трик Малкина и другие события Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 16-го по 22-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

Серьезное испытание чемпионом для "Локомотива" В Уфе отгремела неделя звезд КХЛ, а "регулярка" будет возобновлена 23 января. О восьми матчах понедельника - в превью от автора AllHockey.Ru.

"Алты-бармакян!" Как "шестипалый" покорил Матч звезд КХЛ Свитер Энвера Лисина, установка Сергея Гимаева, дочь Ивана Телегина, российский паспорт Рене Фазеля, решающий гол Андрея Алтыбармакяна и победа дивизиона Чернышева – таким запомнился Матч звезд в Уфе.

Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.