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Всего матчей: вчера - 7, сегодня - 12, завтра - 12, прямо сейчас - 3
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22 января, воскресенье
07:07
НХЛ: 35 сэйвов Бобровского помогли "Коламбусу" одолеть "Каролину"
07:02
НХЛ: "Айлендерс" победили "Лос-Анджелес", на счету Кулёмина голевой пас
07:01
МХЛ: "Ладья" - "Снежные Барсы", "Авто" - "Тюменский Легион" и другие матчи
07:00
ВХЛ: "Спутник" - "СКА-Нева", ТХК - "Торпедо" и другие матчи
01:37
НХЛ: передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в игре с "Виннипегом" 3
01:06
Канарейкин: эти два дня будем заряжать друг друга эмоциями 1
00:48
Е.Медведев: мог бросить сильнее на конкурсе бросков 3
00:04
"Чикаго" проявляет интерес к Нюквисту и Татару
21 января, суббота
23:49
Третьяк: "Монреаль" предпринимал все возможное, чтобы заполучить меня 6
23:16
Бобровский будет защищать ворота "Коламбуса" в матче против "Каролины"
22:54
Зибанеджад: не ожидал, что возвращение получится настолько успешным
22:42
Жюльен: беспокоюсь ли я за свое место? Вовсе нет
22:26
НХЛ: "Айлендерс" – "Лос-Анджелес", "Аризона" – "Тампа-Бэй" и другие матчи 2
22:07
Гимаев: надо отметить, что команда Востока лучше подготовилась
21:47
Армстронг: мы рассчитываем на Аллена в долгосрочной перспективе
21:18
"Тампа-Бэй" второй раз за сезон выставила Кондру на драфт отказов 4
20:58
Эллисон: в этом году это не просто матч, а целый звездный уик-энд
20:46
Данила Квартальнов: не скажу, что сборная США - монстры 3
20:24
Фазель: Уфа может претендовать на чемпионат мира среди женщин
20:10
Бурмистров: в "Виннипеге" в меня никогда не верили 5
19:51
Морозов: Ткачёв выиграл заслуженно буллиты - здорово исполнил
19:33
Лепистё: мастер-шоу получилось интересным, и я рад, что стал частью его
19:03
Хаггерти: "Бостону" нужно уволить Жюльена 1
18:52
Ковальчук: не верю, что Кит выучил "Гоп-стоп" 5
18:42
Знарок: у меня нет предпочтений по поводу места проведения Матча звезд КХЛ 138
18:18
Знарок: Дацюк заслужил поездку на Матч звезд НХЛ, и мы не могли его не отпустить 6
18:11
ВХЛ: "Южный Урал" переиграл "Ариаду"
17:51
Шестеркин: думаю, мне еще надо многого добиться для статуса звезды
17:40
Сюббан: все согласились, что мне можно играть
17:31
Мизюрин и Козлов набрали по 2 очка в матче QMJHL против "Римуски" 3
17:15
Лундквист: нужно продолжать еще больше работать
17:04
Знарок: просил "челлендж", команда Востока нарушила, вместо 5 кругов сделали 4 10
16:54
Фазель: может, стоит оганизовать больше турниров, чтобы проводить их в России? 9
16:42
Сборная России может провести сборы во Владивостоке или Хабаровске перед ОИ 1
16:32
Войнов: все выходят против СКА с особым настроем, это для нас и хорошо, и плохо 1
16:22
Телегин: Знарок на Матче Звезд в СКА не переманивал 9
16:08
КХЛ: Бобков пропускает голы за 5000 рублей [видео] 6
15:54
Знарок: с Денисом Казанским отлично работалось, без него мы бы не справились
15:46
Уфа может стать местом проведения женского чемпионата мира 12
15:38
Францоуз: идею спародировать Гаврилова предложил Коларж 4
15:30
Дацюк: это неплохой вариант - отменить буллиты на Матче Звезд 4
15:18
Ковальчук: хорошо, что мероприятия Матча Звезд проводят не в один день
15:08
Францоуз спародировал Гаврилова на мастер-шоу Матча Звезд КХЛ [видео] 14
15:00
Шалунов: Сереги Шумакова не хватает на Матче Звезд 3
14:48
Матч Звезд КХЛ: сборная Востока выиграла "Эстафету" и победила в мастер-шоу 5:2 9
14:46
Ткачев: мы только в раздевалке узнали, кто в каких конкурсах будет участвовать
14:42
Матч Звезд КХЛ: сборная Запада выиграла конкурс "Мощная атака - надежная защита"
14:40
Арзамасцев: на "биатлоне" схитрил немного, пробежал не пять кругов, а четыре 4
14:34
Конкурс на самый эффектный буллит на Матче Звезд КХЛ [видео]
14:28
Ожиганов: не думаю, что реально побить рекорд Разанцева 1
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Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада

2

Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада

Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.
9

Матчи звезд КХЛ: Рига и Челябинск все еще самые лучшие

Автор AllHockey.Ru вспоминает самые-самые Матчи звезд в истории Континентальной хоккейной лиги.
10

Битва за "восточную" корону? Король уже известен

Отличительная черта нынешней "регулярки" КХЛ - обилие спаренных матчей, когда два матча за два дня, среди которых попадаются крутые дуэли. Ярчайший пример - магнитогорско-омское "эль классико".
19

Возьмет ли чемпион реванш у "ястребов" за вчерашнее поражение?

В четверг, 19 января, в последний день "регулярки" КХЛ перед "звездным" перерывом состоятся десять матчей. О них - в превью AllHockey.Ru.
18

Магнитогорско-омское "Эль Классико" и еще два дерби

Среда, 18 января, богата пятью матчами "регулярки" КХЛ. И три из них - топовые. Обо всем об этом - в превью от AllHockey.Ru.
2

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть II

AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня представляем вторую часть о соперничестве "Торонто" и "Детройта".
1

Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
12

"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину

Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.
1

Надежда на разгром от СКА и попытка "Магнитки" обыграть "Торпедо"

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на воскресенье, 15 января.
2

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть I

AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня речь пойдет о соперничестве "Торонто" и "Детройта".
3

Прорывная суббота для "Ак Барса"

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на субботу, 14 января.
4

Дерек Рой: "Трактор" мне подходит больше, чем "Авангард"

Переход канадского форварда Дерека Роя из "Авангарда" в "Трактор" по ходу чемпионата стал одним из самых громких в сезоне. За это недолгое время Рой успел завоевать любовь челябинских болельщиков и оказаться в числе ключевых игроков команды.
3

"Окольцует" ли Квартальнов бывшую команду в пятницу 13-го?

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на пятницу, 13 января.
13

Тысяча и одно очко Александра Овечкина

Случилось событие, которое так долго ждали. Александр Овечкин заработал свое 1000-е очко в НХЛ.
23

Докатились клубы или Анисин?

Известный хоккеист и не менее известный певец Михаил Анисин после всех новокузнецких мытарств (в том числе и поэтически-песенного характера) продолжит карьеру в ВХЛ - в "Сарыарке".
3

Камбэк в стиле ретро

"Трактор" начинает празднования, посвященные будущему юбилею клуба. Как и почти 70 лет назад, челябинцы встретились с "Торпедо" и в итоге порадовали камбэком, отыграли свой первый овертайм "3 на 3", но все равно уступили.
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