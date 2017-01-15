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Всего матчей: вчера - 16, сегодня - 12, завтра - 7, прямо сейчас - 2
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16 января, понедельник
19:53
Медведев: Ковальчук и Знарок поняли друг друга, талант хоккеиста засверкал
19:46
"Питтсбург" поместил Летанга в список травмированных
19:40
Бэбкок: Зайцев - отличный пример для Сошникова и Валиева
19:22
Камалов: хоккеисты "Амура" молодцы, полностью отдавались игре
19:06
Московское "Динамо" и "Ак Барс" назвали составы на матч
18:54
"Барыс" в овертайме вырвал победу у "Салавата Юлаева" 40
18:45
Кенневилл: "Чикаго" нужно найти способ прервать серию поражений от "Миннесоты"
18:33
Куусела: "Амур" довольно неплохо действовал все 60 минут
18:27
Гальченюк: чувствовал себя так, будто для меня это первый матч сезона
18:17
Карлайл: "Анахайм" позволил "Сент-Луису" диктовать условия игры
17:59
Бартулис: "Адмиралу" нужно всё брать в свои руки, надо начинать выигрывать 1
17:54
Китаров: хорошо, что выиграли у "Адмирала", будет веселее лететь домой
17:33
"Медвешчак" в феврале-марте примет решение об участии в следующем сезоне КХЛ 7
17:20
Рижское "Динамо" потеряло шансы на плей-офф первым в Западной конференции 61
17:12
"Куньлунь" отыгрался со счёта 0:3, но проиграл рижскому "Динамо" по буллитам 6
16:44
Моррисонн: "Адмиралу" нужно выигрывать, других вариантов нет
16:32
Мартемьянов: матч был боевым, сравнил бы его по накалу с игрой плей-офф
16:20
Андриевский: причина поражения в том, что мы провалили начало игры
16:13
Вудкрофт: нам повезло, что смогли победить "Адмирал"
16:05
Ялонен: "Амур" хорошо играл и заслуженно набрал очки
15:58
Энлунд получил удаление до конца матча за атаку Индрашиса [видео]
15:46
"Адмирал" - "Динамо" Минск - 3:5 [видео]
15:40
"Амур" - "Йокерит" - 3:2 [видео]
15:28
"Барыс" и "Салават Юлаев" назвали составы на игру в Астане 3
15:14
Атюшов получил удаление до конца игры за удар в голову Хухталы [видео] 3
15:06
Минские "динамовцы" победили "Адмирал" во Владивостоке 11
15:04
"Амур" одержал волевую победу над "Йокеритом" 9
14:56
ВХЛ перенесла начало матча в Усть-Камегногорске из-за задержки вылета гостей
14:46
Сухачев: в матче с Латвией на МЧМ я чуть сам себе не забил
14:34
Берглунд: теперь "Сент-Луис" играет и бьется друг за друга 2
14:14
КХЛ: Метсола, Крис Ли, Шипачев и Ильенко - лучшие игроки недели 1
14:12
Филатов: мой образ жизни был неправильным, я чересчур уверенно себя чувствовал 3
14:00
Бои КХЛ: Коларж vs Лауридсен [видео]
13:48
Ковальчук побил рекорд СКА по количеству очков в "регулярке" 10
13:38
Хаванов: исправлять ситуацию в "Колорадо" должны как раз российские игроки 1
13:26
Готовец подрался с Саюстовым, Коробов наказан за выход со скамейки [видео] 3
13:12
А.Зайцев: Артюхина воспитывают, воспитывают, а он все никак не воспитается
13:00
Гуськов: если "Ак Барс" забьет "Динамо" больше 2 голов, есть шансы на победу
12:50
Худобин: спросил агента, когда в КХЛ кончается дедлайн, оказывается, 25 декабря
12:38
Желдаков: в "Магнитке" с такими мастерами Самсонов сам быстро вырастет в мастера
12:26
Плющев: "Йокерит", "Витязь" и "Сочи" разыграют две путевки в плей-офф
12:20
Кросби: случается, что каждая небольшая ошибка приводит к большим проблемам
12:08
Тихонов: Артюхин не причинил мне вреда, просто перед судьей получилось неудачно 8
11:54
"Слован" вернул Сурови в "Банска-Бистрицу" и поехал на выезд с 23 игроками 1
11:46
Филатов: я реально хотел остаться в "Ладе"
11:34
"Адмирал" и минское "Динамо" назвали составы на матч
11:22
Малкин: после 3 поражений подряд вы не увидите счастливые лица в раздевалке
11:10
"Амур" и "Йокерит" объявили составы на игру в Хабаровске
11:02
Коскиранта: у меня всегда повышенная мотивация в играх против "Сибири"
10:52
"Ноттингем" стал первым британским клубом, выигравшим Континентальный Кубок 3
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1

Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события

1

Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
11

"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину

Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.
1

Надежда на разгром от СКА и попытка "Магнитки" обыграть "Торпедо"

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на воскресенье, 15 января.
2

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть I

AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня речь пойдет о соперничестве "Торонто" и "Детройта".
3

Прорывная суббота для "Ак Барса"

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на субботу, 14 января.
4

Дерек Рой: "Трактор" мне подходит больше, чем "Авангард"

Переход канадского форварда Дерека Роя из "Авангарда" в "Трактор" по ходу чемпионата стал одним из самых громких в сезоне. За это недолгое время Рой успел завоевать любовь челябинских болельщиков и оказаться в числе ключевых игроков команды.
3

"Окольцует" ли Квартальнов бывшую команду в пятницу 13-го?

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на пятницу, 13 января.
13

Тысяча и одно очко Александра Овечкина

Случилось событие, которое так долго ждали. Александр Овечкин заработал свое 1000-е очко в НХЛ.
22

Докатились клубы или Анисин?

Известный хоккеист и не менее известный певец Михаил Анисин после всех новокузнецких мытарств (в том числе и поэтически-песенного характера) продолжит карьеру в ВХЛ - в "Сарыарке".
3

Камбэк в стиле ретро

"Трактор" начинает празднования, посвященные будущему юбилею клуба. Как и почти 70 лет назад, челябинцы встретились с "Торпедо" и в итоге порадовали камбэком, отыграли свой первый овертайм "3 на 3", но все равно уступили.
4

"Пограничные войны" между конференциями

Вторник, 10 января, подарит три матча регулярного чемпионата КХЛ. О них и пойдет речь в превью от AllHockey.Ru.
5

"В плане психологии наши парни были одними из самых сильных на МЧМ-2017..."

Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал нашему порталу о том, как он видит прошедший Молодежный чемпионат мира с профессиональной точки зрения.
2

Сражение двух "армейских" грандов за вершину

Стартовала рабочая неделя, а "регулярка" КХЛ давно вышла с каникул. На 9 января запланировано 5 матчей. Один из них - это битва ЦСКА и СКА за первую строчку в таблице. Об этой и других играх дня - в очередном превью от AllHockey.Ru.
3

Будет ли продолжение "светлых полос" у "Торпедо" и ХК "Сочи"?

Страна готовится выйти с каникул, а "регулярка" КХЛ 8 января богата четырьмя матчами. О них - в превью от AllHockey.Ru.
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Круче Гретцки. Часть третья

На МЧМ-1978 Уэйн Гретцки набрал 17 очков. В истории Молодежного мирового первенства этот результат перекрыли 12 хоккеистов – давайте узнаем имена последних игроков.
13

"Дерби двукратных" в Казани и омский реваншизм

Субботний рождественский день подарит 9 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Среди них есть как топовые, так и не очень. Об этом - в превью от AllHockey.Ru.
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