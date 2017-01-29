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30 января, понедельник
01:59
Матч звёзд НХЛ: Столичный дивизион одолел Атлантический, Кучеров сделал дубль 3
01:29
Шайба Тарасенко в полуфинале Матча звезд НХЛ [видео]
00:56
Матч звёзд НХЛ: Тихоокеанский дивизион разгромил Центральный, у Тарасенко гол
00:46
СКА – "Трактор" – 5:3 [видео]
00:28
"Северсталь" – "Салават Юлаев" – 3:2 ОТ [видео] 1
00:08
"Каролина" вызвала вратаря Лака из фарм-клуба
29 января, воскресенье
23:54
Селянне: невероятно счастлив, что удалось попасть в топ-100 лучших игроков НХЛ
23:23
Полак: первый пропущенный гол нас подстегнул
22:54
Шипачев: в концовке недоработали, будем разбираться
22:39
Светлаков: хорошо, что удалось забросить шайбы и вытащить матч 1
22:35
Матч звезд НХЛ: Атлантический див. - Столичный див., Тихоокеанский - Центральный
22:11
Игроки "Салавата" настояли на том, чтобы Сведберг пропустил игру с "Северсталью" 17
21:55
"Коламбус" вернул вратаря Корписало из фарм-клуба
21:45
ВХЛ: "Спутник" разгромил "Ариаду", "Саров" проиграл "Молоту-Прикамье"
21:24
Да Коста: плей-офф уже близко, и такие победы придают уверенности
21:12
Гулявцев: полностью безвольный первый период на прокатах
21:01
Захаркин: к сожалению, удаления во втором периоде нас подвели 10
20:48
Тимкин: чуть-чуть не дожали ЦСКА, обидно проиграть 5
20:35
Дадонов: сложно сказать, что случилось в третьем периоде 1
20:21
Ковальчук: перестали играть после 5:0, нельзя так, надо делать выводы 1
20:12
Сорокин: в плэй-офф нужно играть более дисциплинированно
20:05
Квартальнов: были моменты, смогли дотерпеть и победили 1
20:00
Воробьев: сегодня была очередная хорошая проверка для нас в этой поездке 1
19:54
Гатиятулин: при счете 0:5 не опустили руки шли вперед, смогли забить три шайбы 3
19:46
Знарок: в 3 периоде мы немного расслабились, стали недорабатывать в обороне
19:34
Во Владивостоке прошел Приморский этап турнира Red Bull Шлем и Краги 1
19:32
"Северсталь" нанесла "Салавату Юлаеву" седьмое поражение подряд 558
19:30
ЦСКА вырвал победу у "Магнитки" в овертайме 56
19:15
СКА в результативном матче переиграл "Трактор" 67
18:55
ВХЛ: "Зауралье" одолело "Барс", "Нефтяник" уступил "Рубину"
18:47
Под сводами своей арены "Северсталь" подняла свитер Сергея Михалёва [фото] 1
18:39
Ложкин: это только на бумаге уровень немецкого хоккея невысокий 3
18:17
Ожиганов был удален до конца матча во встрече с "Магниткой" [видео]
17:57
Вафина: пока мы не знаем, чего ожидать от сборной Японии 1
17:45
Беттмэн: есть владельцы клубов НХЛ, которые искренне ненавидят Олимпиаду 6
17:22
Защитник "Фрелунды" может перейти в один из клубов КХЛ 1
17:09
Сосина: всегда приятно играть при полных трибунах 2
17:00
Даути: Кросби и Овечкин как минимум один раз поставят меня в дурацкое положение
16:46
Беттмэн: "Каролина" никуда не переезжает 1
16:26
СКА и "Трактор" назвали составы на матч, Шипачёв вернулся 6
16:16
ЦСКА и "Магнитка" назвали составы на матч 2
15:55
Универсиада: россиянки разгромили американок 35
15:35
Пи Кей Сюббан: Матч Звезд - это еще и возможность набрать форму
15:15
Овечкин: мы спросим у Гретцки, как нам с Кросби играть
14:54
Стасенко: "Северсталь" за шесть лет заняла определенную часть моего сердца
14:44
Капризов: я с девчонками играл - маленький был вообще, а девчонки большие 15
14:34
Раск: было немного жаль Прайса, но сын Кеслера будет помнить этот гол всю жизнь
14:24
Холтби: Овечкин и Кросби во многом прямая противоположность друг другу 2
14:14
МХЛ: "Белые Медведи" уступили "Ладье"
14:04
МХЛ: "Ирбис" одолел "Омских Ястребов"
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6

Вниз по наклонной: две версии

6

Вниз по наклонной: две версии

За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.
4

Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников?

Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
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Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги

Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.
6

Без топовых матчей, но и без них будет напряженно

В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.
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Стартует всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград). Победители этапов примут участие в национальном финале, который состоится в начале марта!
10

Хотели как лучше, а получилось как всегда

На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.
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Дмитрий Закурдаев: у хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги отличные перспективы

Диктор Дмитрий Закурдаев - далеко не новичок в хоккее. Он родом из подмосковной Электростали, где отработал с микрофоном на матчах и турнирах всех хоккейных лиг нашей страны. Мы побеседовали с ним о прошедшем национальном финале, на котором он работал.
11

Бригада шабашников

Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.
10

Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период?

Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.
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Первый после Гретцки

Пять достижений, которые возводят чешского хоккеиста Яромира Ягра в ранг живой легенды НХЛ.
17

Интересная встреча в Хельсинки

Вторник, 24 января, подарит пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в очередном превью от AllHockey.Ru.
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Русская неделя НХЛ: хет-трик Малкина и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 16-го по 22-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
15

Серьезное испытание чемпионом для "Локомотива"

В Уфе отгремела неделя звезд КХЛ, а "регулярка" будет возобновлена 23 января. О восьми матчах понедельника - в превью от автора AllHockey.Ru.
2

"Алты-бармакян!" Как "шестипалый" покорил Матч звезд КХЛ

Свитер Энвера Лисина, установка Сергея Гимаева, дочь Ивана Телегина, российский паспорт Рене Фазеля, решающий гол Андрея Алтыбармакяна и победа дивизиона Чернышева – таким запомнился Матч звезд в Уфе.
7

Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада

Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.
9

Матчи звезд КХЛ: Рига и Челябинск все еще самые лучшие

Автор AllHockey.Ru вспоминает самые-самые Матчи звезд в истории Континентальной хоккейной лиги.
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