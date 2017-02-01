Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.

Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.

"Армейское" начало февраля для "Салавата" и "Трактора" Первый день последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ богат на 7 матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.

Уфимские громы и молнии: чем закончится противостояние в "Салавате Юлаеве"? В башкирском хоккее сильно штормит. Отголоски это шторма прорываются в СМИ в виде отдельных высказываний генменеджера клуба Леонида Вайсфельда и главного тренера Игоря Захаркина.

Дерби Татарстана и "бойня" в Братиславе Последний день января - шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Русская неделя НХЛ: российские хоккеисты в сотне звезд Лиги и другие события Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 23-го по 29-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

Шансы для "Торпедо" и "Йокерита" Последний понедельник января подарит всего два матча регулярного чемпионата КХЛ. Но оба важны в распределении мест на "Западе". Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью.

Вниз по наклонной: две версии За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.

Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников? Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.

Без топовых матчей, но и без них будет напряженно В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.

Стартует всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград). Победители этапов примут участие в национальном финале, который состоится в начале марта!

Хотели как лучше, а получилось как всегда На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.

Дмитрий Закурдаев: у хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги отличные перспективы Диктор Дмитрий Закурдаев - далеко не новичок в хоккее. Он родом из подмосковной Электростали, где отработал с микрофоном на матчах и турнирах всех хоккейных лиг нашей страны. Мы побеседовали с ним о прошедшем национальном финале, на котором он работал.

Бригада шабашников Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.

Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период? Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.