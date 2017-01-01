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1 января, воскресенье
12:58
Пятый гол Кулемина в сезоне [видео]
12:34
Гурьянов: очень рад, что забил первый гол на МЧМ в Новый год
12:18
Лундквист стал лучшим вратарем-европейцем в истории НХЛ по количеству побед
12:00
Малкин вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ [видео]
11:46
Радулов забросил восьмую шайбу в сезоне [видео]
11:32
Капризов: не важно, кто забивает, у нас должна быть команда
11:14
Самсонов: думаю, с Данией проблем не будет 3
11:00
НХЛ: "Лос-Анджелес" был сильнее "Сан-Хосе"
10:52
НХЛ: "Ванкувер" победил "Эдмонтон" по буллитам
10:44
НХЛ: "Калгари" дома выиграл у "Аризоны"
10:34
НХЛ: два очка Ягра обеспечили "Флориде" победу в Далласе
10:24
НХЛ: "Рейнджерс" забросили шесть шайб в ворота "Колорадо"
10:16
НХЛ: 26 сейвов Василевского помогли "Тампе" победить "Каролину"
10:08
НХЛ: шайба Кулемина помогла "Айлендерс" победить "Виннипег"
09:58
НХЛ: гол Малкина в овертайме принес "Питтсбургу" победу над "Монреалем"
09:50
НХЛ: "Коламбус" одолел "Миннесоту" и продлил победную серию до 15 игр подряд 6
09:40
НХЛ: "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси", Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали очки 1
09:34
НХЛ: "Бостон" одержал победу над "Баффало"
09:28
Определились все четвертьфинальные пары на МЧМ-2017 1
09:20
МЧМ-2017: Финляндия взяла верх над Швейцарией
09:12
МЧМ-2017: сборная США обыграла Канаду и заняла 1 место в группе В 2
09:06
МЧМ-2017: Швеция победила Чехию и выиграла группу А
09:00
Брагин: заслуженная победа, практически не дали сопернику шансов забить 1
06:29
Россия обыграла Словакию на МЧМ-2017 и в четвертьфинале сыграет с Данией 20
31 декабря, суббота
18:00
AllHockey.Ru поздравляет с Новым Годом! 379
17:57
Сафронов: если оценить год, то по пятибалльной системе это будет тройка 2
17:47
Шалаев: "Авангарду" удалось собрать коллектив настоящих мужиков 1
17:37
Вайсфельд: есть определенные сложности, но мы довольны прогрессом Капризова 7
17:27
Новогоднее поздравление от "Авангарда" [видео] 1
17:11
Тимченко: СКА настроен успешно выступить в плей-офф
17:07
Зиле: у финнов отличная команда, но это не значит, что у них невозможно выиграть 2
16:59
Определена символическая сборная Кубка Шпенглера
16:56
Величкин: сегодня КХЛ – это круто, а стать чемпионом в КХЛ – еще круче 6
16:36
Кубок Шпенглера: сборная Канады в финале победила "Лугано" 4
16:26
Третьяк: скептики говорят, что мы слабее, и детского хоккея у нас нет 3
16:06
Зигенталер: сборная Швейцарии хочет занять второе место в группе А на МЧМ
15:58
Вайсфельд: "Медвешчак" кого угодно продаст, хоть клубный автобус 16
15:55
Беднар: Варламов сможет вернуться на лед в ближайшие пару дней
15:50
"Кривбасс" поздравил болельщиков с праздниками [видео]
15:45
Труэ: сборная Дании может гордиться собой
15:25
Сарос: "Нэшвилл" умно сыграл с "Сент-Луисом"
15:05
Кагарлицкий: о переходе в "Салават" с Вайсфельдом не говорили 18
14:44
Крикунов: думаю, контракт с "Автомобилистом" – последний в тренерской карьере 1
14:34
Уорд: "Каролина" получает удовольствие от игры
14:24
Петтерссон: в первые 15 минут матча с Канадой "Динамо" много удалялось
14:17
Лучшие игроки "Донбасса" в 2016 году
14:14
Делл: Хэкстол в каком-то роде вывел меня на этот уровень
14:04
Фаулер получил повреждение в игре с "Ванкувером" [видео]
14:01
Линдхольм получил травму в матче с "Чикаго"
13:53
Тротц: Кузнецов – важный игрок, нельзя высаживать его за одну ошибку
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3

Когда одного Самсонова мало

3

Когда одного Самсонова мало

Несмотря на три пропущенные шайбы, лучшим игроком матча с американцами на МЧМ-2017 стал Илья Самсонов. Его партнеры "проснулись" только в конце второго периода, но так окончательно завестись и не сумели.
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МЧМ-2017: второе поражение сборной России и другие итоги четвертого игрового дня

Сборная США отрезала Россию от двух первых мест в группе, а датская сказка продолжается.
+

Cборная, которая пока больше радует

Всего два дня назад в Торонто и Монреале стартовал молодежный чемпионат мира, а сборная России уже вышла на экватор группового турнира. Что пока радует, а что вызывает настороженность? Разобрался в этом автор AllHockey.Ru.
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МЧМ-2017: на Западном фронте без перемен и другие итоги третьего игрового дня

В двух последних матчах на Молодежном чемпионате мира победы одержали именно те, кто и был должен.
3

Отомстят ли "Салават" с "Локомотивом" "Магнитке" и СКА?

Последний игровой день "регулярки" КХЛ уходящего 2016 года богат на пять матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.
10

Снова запланированный спад?

Популярная и донельзя самобытная "зеленая" команда из Уфы прескверно вышла с перерыва на Евротур: три поражения подряд при одном набранном очке. Неужели и сейчас "юлаевцы" запланировано падают?..
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МЧМ-2017: меня зовут Каспер Крог и другие итоги второго игрового дня

Во второй день Молодежного чемпионата мира в Канаде пришли сенсации. О них и о многом другом – в обзоре от автора AllHockey.Ru.
2

Обойдутся ли команды без буллитов в статусном московском дерби?

Второй день подряд "регулярка" КХЛ дарит четыре матча. Об игровом дне среды, 28 декабря, - в превью AllHockey.Ru.
1

Капризов первым на МЧМ-2017 стреляет хет-триком

Латвия не смогла оказать серьезного сопротивления России в матче на МЧМ-2017. В каждом из периодов в воротах прибалтийской команды побывало по три шайбы, а капитан Кирилл Капризов оформил первый на турнире хет-трик.
2

МЧМ-2017: проигрыш сборной России и другие итоги первого игрового дня

Долгожданный Молодежный чемпионат мира наконец-то стартовал. Для сборной России он ознаменовался поражением от юных родоначальников хоккея. Обзор первого игрового дня турнира от автора AllHockey.Ru.
6

Поражение по сценарию Баффало-2011

В стартовом матче МЧМ-2017 сборная России так и не смогла дать настоящий бой канадцам. Однако команды Валерия Брагина никогда слишком резво не начинают – также стартовали и на победном чемпионате мира в Баффало.
4

Многогранная интрига топового матча в Казани и Назаров против "бывших"

Во вторник, 27 декабря, пройдут четыре матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
1

Топ-5 звезд МЧМ-2017: Капризов, брат-2, "новый Кейн"

По весьма понятным причинам молодежные сборные многих стран недосчитались очень сильных игроков. Однако хоккеистов, которых уже можно считать если не звездами, то звездочками, в составе фаворитов более чем достаточно.
3

Скучный дэдлайн

Жидкий. Хилый. Скучный. Такие определения как нельзя лучше подходят для дэдлайна 2016 года. Автор AllHockey.Ru в буквальном смысле наскреб рейтинг "крайних переходов".
9

Молодежка-2017

Сегодня начинается Молодежный чемпионат мира. Мы подготовили детальную шпаргалку для всех, кто интересуется этим турниром.
6

Битва "армейцев" и "железнодорожников" в последний понедельник года

Последняя игровая неделя регулярного чемпионата КХЛ в 2016 году стартует шестью матчами. О встречах понедельника, 26 декабря, - в превью от AllHockey.Ru.
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Дневник МЧМ. 4 серия
Дневник МЧМ. 3 серия
Амур опять меняет тренера
Итоговый обзор недели КХЛ 2016 года.
Дневник МЧМ. 2 серия
МЧМ 2017. Россия - Канада 3:5.
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