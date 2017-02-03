Так ли хорош нынешний формат плей-офф КХЛ? Ведь существует как минимум три альтернативных варианта, которые лига либо вообще никогда не пробовала, либо попробовала один раз, но отказалась, несмотря на сумасшедшие результаты.

Так ли хорош нынешний формат плей-офф КХЛ? Ведь существует как минимум три альтернативных варианта, которые лига либо вообще никогда не пробовала, либо попробовала один раз, но отказалась, несмотря на сумасшедшие результаты.

"Пограничники" должны брать свое В субботу будет четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

День "армейских" топовых матчей Пятница, 3 февраля, богата на восемь матчей "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

НХЛ как драгдилер. Но Россия уже не ведется Боссы НХЛ продолжают гнуть свою линию и строят из себя барышень, которых нужно хорошенько поуговаривать. Но кому сейчас это надо?

Ожидаемая "мясорубка" в Новосибирске В четверг, 2 февраля, запланированы шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Универсиада: упущенный шанс Брагина Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.

"Армейское" начало февраля для "Салавата" и "Трактора" Первый день последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ богат на 7 матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.

Уфимские громы и молнии: чем закончится противостояние в "Салавате Юлаеве"? В башкирском хоккее сильно штормит. Отголоски это шторма прорываются в СМИ в виде отдельных высказываний генменеджера клуба Леонида Вайсфельда и главного тренера Игоря Захаркина.

Дерби Татарстана и "бойня" в Братиславе Последний день января - шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Русская неделя НХЛ: российские хоккеисты в сотне звезд Лиги и другие события Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 23-го по 29-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

Шансы для "Торпедо" и "Йокерита" Последний понедельник января подарит всего два матча регулярного чемпионата КХЛ. Но оба важны в распределении мест на "Западе". Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью.

Вниз по наклонной: две версии За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.

Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников? Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.

Без топовых матчей, но и без них будет напряженно В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.