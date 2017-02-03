"Пограничники" должны брать свое
В субботу будет четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
День "армейских" топовых матчей
Пятница, 3 февраля, богата на восемь матчей "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
НХЛ как драгдилер. Но Россия уже не ведется
Боссы НХЛ продолжают гнуть свою линию и строят из себя барышень, которых нужно хорошенько поуговаривать. Но кому сейчас это надо?
Ожидаемая "мясорубка" в Новосибирске
В четверг, 2 февраля, запланированы шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
Универсиада: упущенный шанс Брагина
Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.
"Армейское" начало февраля для "Салавата" и "Трактора"
Первый день последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ богат на 7 матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.
Уфимские громы и молнии: чем закончится противостояние в "Салавате Юлаеве"?
В башкирском хоккее сильно штормит. Отголоски это шторма прорываются в СМИ в виде отдельных высказываний генменеджера клуба Леонида Вайсфельда и главного тренера Игоря Захаркина.
Дерби Татарстана и "бойня" в Братиславе
Последний день января - шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
Русская неделя НХЛ: российские хоккеисты в сотне звезд Лиги и другие события
Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 23-го по 29-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
Шансы для "Торпедо" и "Йокерита"
Последний понедельник января подарит всего два матча регулярного чемпионата КХЛ. Но оба важны в распределении мест на "Западе". Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью.
Вниз по наклонной: две версии
За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.
Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников?
Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги
Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.
Без топовых матчей, но и без них будет напряженно
В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.
Стартует всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги
Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград). Победители этапов примут участие в национальном финале, который состоится в начале марта!