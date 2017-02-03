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Всего матчей: вчера - 16, сегодня - 12, завтра - 17, прямо сейчас - 0
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4 февраля, суббота
01:38
"Трактор" – "Северсталь" – 1:0 [видео]
01:23
"Слован" - "Витязь" 1:6 [видео]
01:16
"Салават Юлаев" – ЦСКА – 1:5 [видео]
01:13
"Металлург" Магнитогорск – СКА – 5:4 Б [видео]
00:58
НХЛ: "Питтсбург" – "Коламбус", "Флорида" – "Анахайм" и другие матчи
00:46
МХЛ: "Русские Витязи", "СКА-Серебряные Львы" и "Спартак" выиграли
00:35
Решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 должны принять к середине марта
00:27
Паско: мы разочарованы тем, что показали сегодня
00:16
Занковец: дело не в реванше, а в том, что нам очень нужны очки
00:10
ВХЛ: "Сарыарка", "Торпедо" и "Буран" одержали победы
3 февраля, пятница
23:51
Гатиятулин: рады, что взяли три очка и обеспечили себе выход в плей-офф 1
23:46
Гулявцев: с нулем в графе забитые шайбы тяжело выиграть матч
23:27
"Витязь" одержал седьмую победу кряду, разгромив "Слован" в гостях 9
23:13
Буцаев: мы довольны победой, это главное
22:58
Ярушкин: у игроков проблемы с мотивацией с тех пор, как не попали в плей-офф
22:35
Филиппи: с такими командами, как СКА, всегда тяжелые игры
22:00
ХК "Сочи" был сильнее "Спартака"
21:48
"Локомотив" договорился о продлении контракта с Тальбо 5
21:33
Воробьёв: матч "Магнитка" - СКА был прекрасной рекламой хоккея 1
21:24
Знарок: интересная игра получилась, для болельщиков особенно 7
21:10
Рубцов получил серьезную травму в матче чемпионата QMJHL
21:03
Крикунов: у нас же многие думают, что они Мозякин и Зарипов 1
20:56
Сейейс: половину игры неплохо провели, потом привезли себе две шайбы 1
20:48
Шолохов: Евсеенков извинился за удар, все нормально [видео]
20:48
"Детройт" выставил Марченко на драфт отказов 18
20:41
Квартальнов: после гола во 2 периоде было 0:15 по броскам, Фаст держал в игре
20:31
Захаркин: самое главное – воскресить наших травмированных игроков 43
20:30
Тридчиков: играть с такими профессионалами, как Рой и Новотны, одно удовольствие 2
20:23
Ялонен: "Югра" сыграла лучше, чем мы 1
20:21
Разин: у меня, к сожалению, менеджер не обладает административным ресурсом 7
20:08
Ли стал вторым в истории КХЛ игроком, который отдал 50 голевых передач за сезон 6
20:00
Малкин приступил к первым тренировкам после нижней травмы тела [фото] 2
19:54
"Магнитка" в серии буллитов одолела СКА, Мозякин сделал хет-трик 159
19:35
"Автомобилист" одержал победу над рижским "Динамо" 2
19:27
Мозякин установил рекорд отечественных чемпионатов по очкам в регулярке [видео] 25
19:20
"Йокерит" на выезде переиграл "Югру" 2
19:16
ЦСКА нанес "Салавату" девятое поражение кряду 920
19:13
"Трактор" с минимальным счетом одолел "Северсталь" 13
19:03
"Барыс" прервал победную серию минского "Динамо" 9
18:50
Разин был удален до конца матча в игре с "Йокеритом" 3
18:41
Третьяк: состав на этап Евротура показывает, что сборная России думает о будущем
18:30
Третьяк: мы готовы принять любой международный турнир высокого уровня
18:16
Барков и Юбердо могут принять участие в матче против "Анахайма" 1
18:02
Третьяк: у меня была встреча с Эрнстом, думаю, что все останется, как было 7
17:51
Лукашенко: шансы получить ЧМ-2021 очень большие
17:38
КХЛ дисквалифицировала Парлетта на 3 матча, Ларкина и Козака - на 1 [видео] 1
17:12
Мамин: я рассматриваю вариант с "Флоридой", но никаких решений не принял
17:00
Кейн вышел на 7-е место среди снайперов "Чикаго", Хосса – на 36-е место в НХЛ
16:46
Мамин: журналисты или болельщики считают, что Евротур неважен, для игроков иначе
16:26
Состав СКА на матч в Магнитогорске
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21

Плей-офф КХЛ: что такое "хорошо", а что такое "плохо"

21

Плей-офф КХЛ: что такое "хорошо", а что такое "плохо"

Так ли хорош нынешний формат плей-офф КХЛ? Ведь существует как минимум три альтернативных варианта, которые лига либо вообще никогда не пробовала, либо попробовала один раз, но отказалась, несмотря на сумасшедшие результаты.
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"Пограничники" должны брать свое

В субботу будет четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
7

День "армейских" топовых матчей

Пятница, 3 февраля, богата на восемь матчей "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
14

НХЛ как драгдилер. Но Россия уже не ведется

Боссы НХЛ продолжают гнуть свою линию и строят из себя барышень, которых нужно хорошенько поуговаривать. Но кому сейчас это надо?
14

Ожидаемая "мясорубка" в Новосибирске

В четверг, 2 февраля, запланированы шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
+

Универсиада: упущенный шанс Брагина

Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.
12

"Армейское" начало февраля для "Салавата" и "Трактора"

Первый день последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ богат на 7 матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.
12

Уфимские громы и молнии: чем закончится противостояние в "Салавате Юлаеве"?

В башкирском хоккее сильно штормит. Отголоски это шторма прорываются в СМИ в виде отдельных высказываний генменеджера клуба Леонида Вайсфельда и главного тренера Игоря Захаркина.
14

Дерби Татарстана и "бойня" в Братиславе

Последний день января - шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
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Русская неделя НХЛ: российские хоккеисты в сотне звезд Лиги и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 23-го по 29-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
1

Шансы для "Торпедо" и "Йокерита"

Последний понедельник января подарит всего два матча регулярного чемпионата КХЛ. Но оба важны в распределении мест на "Западе". Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью.
18

Вниз по наклонной: две версии

За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.
8

Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников?

Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
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Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги

Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.
6

Без топовых матчей, но и без них будет напряженно

В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.
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Стартует всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград). Победители этапов примут участие в национальном финале, который состоится в начале марта!
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