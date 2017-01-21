Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.

Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.

Матчи звезд КХЛ: Рига и Челябинск все еще самые лучшие Автор AllHockey.Ru вспоминает самые-самые Матчи звезд в истории Континентальной хоккейной лиги.

Битва за "восточную" корону? Король уже известен Отличительная черта нынешней "регулярки" КХЛ - обилие спаренных матчей, когда два матча за два дня, среди которых попадаются крутые дуэли. Ярчайший пример - магнитогорско-омское "эль классико".

Возьмет ли чемпион реванш у "ястребов" за вчерашнее поражение? В четверг, 19 января, в последний день "регулярки" КХЛ перед "звездным" перерывом состоятся десять матчей. О них - в превью AllHockey.Ru.

Магнитогорско-омское "Эль Классико" и еще два дерби Среда, 18 января, богата пятью матчами "регулярки" КХЛ. И три из них - топовые. Обо всем об этом - в превью от AllHockey.Ru.

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть II AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня представляем вторую часть о соперничестве "Торонто" и "Детройта".

Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.

"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.

Надежда на разгром от СКА и попытка "Магнитки" обыграть "Торпедо" Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на воскресенье, 15 января.

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть I AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня речь пойдет о соперничестве "Торонто" и "Детройта".

Прорывная суббота для "Ак Барса" Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на субботу, 14 января.

Дерек Рой: "Трактор" мне подходит больше, чем "Авангард" Переход канадского форварда Дерека Роя из "Авангарда" в "Трактор" по ходу чемпионата стал одним из самых громких в сезоне. За это недолгое время Рой успел завоевать любовь челябинских болельщиков и оказаться в числе ключевых игроков команды.

"Окольцует" ли Квартальнов бывшую команду в пятницу 13-го? Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на пятницу, 13 января.

Тысяча и одно очко Александра Овечкина Случилось событие, которое так долго ждали. Александр Овечкин заработал свое 1000-е очко в НХЛ.

Докатились клубы или Анисин? Известный хоккеист и не менее известный певец Михаил Анисин после всех новокузнецких мытарств (в том числе и поэтически-песенного характера) продолжит карьеру в ВХЛ - в "Сарыарке".