Бригада шабашников
Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.
Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период?
Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.
Интересная встреча в Хельсинки
Вторник, 24 января, подарит пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в очередном превью от AllHockey.Ru.
Русская неделя НХЛ: хет-трик Малкина и другие события
Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 16-го по 22-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
Серьезное испытание чемпионом для "Локомотива"
В Уфе отгремела неделя звезд КХЛ, а "регулярка" будет возобновлена 23 января. О восьми матчах понедельника - в превью от автора AllHockey.Ru.
"Алты-бармакян!" Как "шестипалый" покорил Матч звезд КХЛ
Свитер Энвера Лисина, установка Сергея Гимаева, дочь Ивана Телегина, российский паспорт Рене Фазеля, решающий гол Андрея Алтыбармакяна и победа дивизиона Чернышева – таким запомнился Матч звезд в Уфе.
Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада
Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.
Матчи звезд КХЛ: Рига и Челябинск все еще самые лучшие
Автор AllHockey.Ru вспоминает самые-самые Матчи звезд в истории Континентальной хоккейной лиги.
Битва за "восточную" корону? Король уже известен
Отличительная черта нынешней "регулярки" КХЛ - обилие спаренных матчей, когда два матча за два дня, среди которых попадаются крутые дуэли. Ярчайший пример - магнитогорско-омское "эль классико".
Возьмет ли чемпион реванш у "ястребов" за вчерашнее поражение?
В четверг, 19 января, в последний день "регулярки" КХЛ перед "звездным" перерывом состоятся десять матчей. О них - в превью AllHockey.Ru.
Магнитогорско-омское "Эль Классико" и еще два дерби
Среда, 18 января, богата пятью матчами "регулярки" КХЛ. И три из них - топовые. Обо всем об этом - в превью от AllHockey.Ru.
10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть II
AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня представляем вторую часть о соперничестве "Торонто" и "Детройта".
Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события
Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину
Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.
Надежда на разгром от СКА и попытка "Магнитки" обыграть "Торпедо"
Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на воскресенье, 15 января.