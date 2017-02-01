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1 февраля, среда
23:56
Буцаев: игроки ХК "Сочи" проявили характер и волю к победе
23:48
Чубаров: "Торпедо" полностью провалило второй период
23:33
Ден. Казионов: на СКА будет запредельный настрой, потому что это лидеры
23:19
Гатиятулин: "Трактор" уже держит в уме игры в плей-офф
23:15
Квартальнов: ЦСКА надо больше работать, чтобы реализовать себя
22:56
Сейейс: в матче с "Югрой" было очень много технического брака
22:47
Разин: реализация моментов "Югры" оставляет желать лучшего
22:38
У Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости 7
22:29
Гулявцев: игроки "Магнитки" создают моменты из ничего 2
22:19
"Торпедо" уступило ХК "Сочи" в серии буллитов 8
21:59
Воробьёв: за Мозякина всё говорят рекорды, человек побил всё, что можно 3
21:41
Форвард "Вашингтона" Кузнецов признан лучшим игроком НХЛ в январе 2
21:36
Вудкрофт: минское "Динамо" покажет свой лучший хоккей в плей-офф
21:26
Крикунов: "Автомобилисту" тяжело играть первым номером 2
21:17
Знарок: Зубарев готов играть, сейчас он набирает кондиции 1
21:03
Захаркин: в "Салавате" нет никакой паники, для нас уже начался плей-офф 17
20:52
Гаврилов: последние пять минут периода я мучился в воротах [видео] 3
20:33
Ялонен: хоккеисты "Йокерита" показали себя с лучшей стороны
20:27
Занковец: это был не лучший матч "Барыса", но и худшим его не назовёшь 2
20:14
Морозов: мысленно уже смирился с тем, что Мозякин побьет мой рекорд 11
20:10
Стржалковский: Усманов готов поддерживать хоккейное "Динамо", но не футбольное 4
19:38
Минское "Динамо" продлило победную серию, одолев в гостях "Автомобилист" 24
19:28
"Магнитка" оказалась сильнее "Северстали", на счету Мозякина дубль 16
19:22
СКА продлил серию поражений "Салавата" до восьми игр, Шипачёв оформил хет-трик 408
19:19
"Югра" добилась победы над рижским "Динамо" 3
19:15
"Трактор" победил ЦСКА, трижды уступая в счёте по ходу матча 45
18:54
Фетисов: сравнивать рекорд Ли со своим бы не стал, раньше играли по сорок матчей 14
18:42
Мозякин побил рекорд Радулова по очкам в одной "регулярке" КХЛ 23
18:39
"Барыс" проиграл "Йокериту", пропустив две безответные шайбы 10
18:24
Артём Манукян установил рекорд результативности в "регулярке" МХЛ 9
18:02
Михайлов: выступление за свою команду - это один уровень, а за сборную - другой
17:49
Беспалов: именно в "Спартаке" я раскрылся
17:45
Ли побил рекорд чемпионатов СССР и России по очкам за сезон для защитников 17
17:36
Величкин: вызов Самсонова в сборную России - показатель работы "Металлурга" 5
17:31
"Сент-Луис" отправил в отставку Хичкока, команду возглавит Майк Йео 33
17:07
Вайсфельд: мы очень гордимся вызовом Капризова и Арзамасцева в сборную России 2
17:00
Бернс: я должен бросать 3
16:46
Джонс: в январе "Коламбус" взял 50% очков - это не то, чего мы хотели
16:36
Лайне: в Финляндии с энтузиазмом наблюдают за моими результатами
16:16
МХЛ: "Омские Ястребы" переиграли "Ладью" 10
16:06
Фастовский: мешает не сборная, а разговоры о контрактах Шалунова и Шумакова 8
15:55
Защитник "Автомобилиста" Андерсен сыграет впервые с 17 ноября
15:50
Ерёменко, Хиетанен, Мозякин и Ильенко – лучшие игроки КХЛ в январе 3
15:35
"Нефтехимик" продлил контракт с главным тренером Назаровым 16
15:15
Бобровский: я наслаждаюсь каждым матчем
14:54
Защитника "Монреаля" Редмонда не забрали с драфта отказов
14:44
Прошкин: "Салават" полоскают, игроки должны выйти злыми на лед 2
14:34
МХЛ: ХК "Рига" разгромно проиграла "Амурским Тиграм"
14:24
Захаркин: очень много вбросов - якобы я узурпирую власть и делаю, что хочу 17
14:14
Выставочные матчи и игры чемпионата НХЛ-2017/18 могут пройти в Швеции и Китае 7
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Универсиада: упущенный шанс Брагина

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Универсиада: упущенный шанс Брагина

Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.
9

"Армейское" начало февраля для "Салавата" и "Трактора"

Первый день последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ богат на 7 матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.
11

Уфимские громы и молнии: чем закончится противостояние в "Салавате Юлаеве"?

В башкирском хоккее сильно штормит. Отголоски это шторма прорываются в СМИ в виде отдельных высказываний генменеджера клуба Леонида Вайсфельда и главного тренера Игоря Захаркина.
14

Дерби Татарстана и "бойня" в Братиславе

Последний день января - шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
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Русская неделя НХЛ: российские хоккеисты в сотне звезд Лиги и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 23-го по 29-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
1

Шансы для "Торпедо" и "Йокерита"

Последний понедельник января подарит всего два матча регулярного чемпионата КХЛ. Но оба важны в распределении мест на "Западе". Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью.
18

Вниз по наклонной: две версии

За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.
8

Возьмут ли "армейские" команды реванши у своих соперников?

Последнее воскресенье января подарит три матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
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Приморский дебют Red Bull Шлем и Краги

Во Владивостоке прошел Приморский этап любительского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги.
6

Без топовых матчей, но и без них будет напряженно

В субботу, 28 января, в регулярном чемпионата КХЛ запланировано пять матчей. Без топовых, зато в большей части "пограничное" напряжение зашкаливает. Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью игрового дня.
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Стартует всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград). Победители этапов примут участие в национальном финале, который состоится в начале марта!
11

Хотели как лучше, а получилось как всегда

На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.
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Дмитрий Закурдаев: у хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги отличные перспективы

Диктор Дмитрий Закурдаев - далеко не новичок в хоккее. Он родом из подмосковной Электростали, где отработал с микрофоном на матчах и турнирах всех хоккейных лиг нашей страны. Мы побеседовали с ним о прошедшем национальном финале, на котором он работал.
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Бригада шабашников

Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.
10

Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период?

Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.
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Первый после Гретцки

Пять достижений, которые возводят чешского хоккеиста Яромира Ягра в ранг живой легенды НХЛ.
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