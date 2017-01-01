Несмотря на три пропущенные шайбы, лучшим игроком матча с американцами на МЧМ-2017 стал Илья Самсонов. Его партнеры "проснулись" только в конце второго периода, но так окончательно завестись и не сумели.

Несмотря на три пропущенные шайбы, лучшим игроком матча с американцами на МЧМ-2017 стал Илья Самсонов. Его партнеры "проснулись" только в конце второго периода, но так окончательно завестись и не сумели.

МЧМ-2017: второе поражение сборной России и другие итоги четвертого игрового дня Сборная США отрезала Россию от двух первых мест в группе, а датская сказка продолжается.

Cборная, которая пока больше радует Всего два дня назад в Торонто и Монреале стартовал молодежный чемпионат мира, а сборная России уже вышла на экватор группового турнира. Что пока радует, а что вызывает настороженность? Разобрался в этом автор AllHockey.Ru.

МЧМ-2017: на Западном фронте без перемен и другие итоги третьего игрового дня В двух последних матчах на Молодежном чемпионате мира победы одержали именно те, кто и был должен.

Отомстят ли "Салават" с "Локомотивом" "Магнитке" и СКА? Последний игровой день "регулярки" КХЛ уходящего 2016 года богат на пять матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.

Снова запланированный спад? Популярная и донельзя самобытная "зеленая" команда из Уфы прескверно вышла с перерыва на Евротур: три поражения подряд при одном набранном очке. Неужели и сейчас "юлаевцы" запланировано падают?..

МЧМ-2017: меня зовут Каспер Крог и другие итоги второго игрового дня Во второй день Молодежного чемпионата мира в Канаде пришли сенсации. О них и о многом другом – в обзоре от автора AllHockey.Ru.

Обойдутся ли команды без буллитов в статусном московском дерби? Второй день подряд "регулярка" КХЛ дарит четыре матча. Об игровом дне среды, 28 декабря, - в превью AllHockey.Ru.

Капризов первым на МЧМ-2017 стреляет хет-триком Латвия не смогла оказать серьезного сопротивления России в матче на МЧМ-2017. В каждом из периодов в воротах прибалтийской команды побывало по три шайбы, а капитан Кирилл Капризов оформил первый на турнире хет-трик.

МЧМ-2017: проигрыш сборной России и другие итоги первого игрового дня Долгожданный Молодежный чемпионат мира наконец-то стартовал. Для сборной России он ознаменовался поражением от юных родоначальников хоккея. Обзор первого игрового дня турнира от автора AllHockey.Ru.

Поражение по сценарию Баффало-2011 В стартовом матче МЧМ-2017 сборная России так и не смогла дать настоящий бой канадцам. Однако команды Валерия Брагина никогда слишком резво не начинают – также стартовали и на победном чемпионате мира в Баффало.

Многогранная интрига топового матча в Казани и Назаров против "бывших" Во вторник, 27 декабря, пройдут четыре матча "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Топ-5 звезд МЧМ-2017: Капризов, брат-2, "новый Кейн" По весьма понятным причинам молодежные сборные многих стран недосчитались очень сильных игроков. Однако хоккеистов, которых уже можно считать если не звездами, то звездочками, в составе фаворитов более чем достаточно.

Скучный дэдлайн Жидкий. Хилый. Скучный. Такие определения как нельзя лучше подходят для дэдлайна 2016 года. Автор AllHockey.Ru в буквальном смысле наскреб рейтинг "крайних переходов".

Молодежка-2017 Сегодня начинается Молодежный чемпионат мира. Мы подготовили детальную шпаргалку для всех, кто интересуется этим турниром.