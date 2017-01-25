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Всего матчей: вчера - 19, сегодня - 9, завтра - 22, прямо сейчас - 2
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26 января, четверг
15:48
Эллисон: поездка в Уфу была позитивной, но она никак не добавила мне уверенности
15:36
Кознев: обмен в ЦСКА полезен для развития Бердина, мы пошли игроку навстречу
15:26
Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы 4
15:12
Земченок: если будет хорошее предложение, почему бы не остаться в "Адмирале"
15:02
Фаворит драфта НХЛ-2018 из Европы Клим Костин - в списке травмированных до июля 1
14:54
"Амур" победил "Медчешчак" и вышел на 12 место на Востоке 2
14:48
Воробьев: Сантала - ценный для нас игрок, надеемся, что его нога быстро заживет
14:36
Нападающий "Магнитки" Сантала получил перелом ноги 7
14:26
Сафин: "Салавату" стоит плюнуть на зрелищность и сыграть строго в обороне 2
14:12
Дадонов: в СКА никто даже не думает ни о каком проклятии победителя "регулярки" 3
14:02
Мозер: на СКА надо настраиваться, как на любого соперника
13:48
Черкас: "Витязь" и "Йокерит" более стабильны, чем "Слован" и ХК "Сочи"
13:38
Карпов: главное - попасть в плей-офф, а с какого места - не так уж и важно 1
13:34
НХЛ: Мэйсон, Драйзайтль и Андерсен - три звезды игрового дня
13:20
Кознев: удержать Кагарлицкого? Вы сами понимаете, что он становится НСА 2
13:12
Михаил Бирюков: со СКА будем биться и "лупиться", другого выхода у нас нет
13:02
"Слован" определился с составом на матч в Пекине 1
12:52
Соловьев: "Нефтехимику" просто не хватает времени, чтобы завершить перестройку
12:36
Кожевников: я что-то не верю уже в "Сибирь" 58
12:24
Дадонов: в матче со "Спартаком" потратили много сил
12:10
Светлов: уфимских качелей мы в этом сезоне насмотрелись 2
11:58
Ворачек: давайте по-честному, матч получился не слишком интересным
11:48
Кросби: я рад приблизиться к 1000 очкам, это будет особенным достижением 1
11:36
"Амур" назвал состав на матч с "Медвешчаком"
11:26
Браст: "Слован" добьется выхода в плей-офф 1
11:12
Рафиков: нам постоянно говорят, что нужно играть активно в первые 10 минут
11:04
Юрий Петров: для "Трактора" не принципиально, куда ехать в плей-офф 5
10:52
Санников: Тэйлор - красавчик, во многих моментах нас подтащил
10:42
"Куньлунь": сегодня Лахти сыграет впервые с октября
10:28
Игроки "Слована" съездили на Великую Китайскую стену [фото] 4
10:18
Шипачев избежал перелома и скоро вернется на лед 3
10:04
Коскинен: я больше на себе фокусируюсь, но Шестеркин, безусловно, растет
09:52
Гулявцев: мне не в чем упрекнуть ребят, они старались
09:40
Буцаев: мы предполагали, что матч с "Северсталью" будет нелегкий
09:30
М.Воробьев: у меня заканчивается контакт, и я могу поехать в Северную Америку 10
09:22
Раск: я всегда стремился оставаться в тени, держаться подальше от прессы
09:14
Умарк: верю, что в плей-офф все станет легче 5
09:00
Игнатович: плей-офф уже начался, нам нельзя терять очки в следующих матчах
08:52
Миронов: нам без разницы, с каким счетом выигрывать
08:40
НХЛ: передача Слепышева помогла "Эдмонтону" победить "Анахайм" 1
08:32
Шуленин: ЦСКА можно и перебить, и перебегать, главное, чтобы желание было 1
08:20
КХЛ публиковала очередные изменения в составах команд
08:10
НХЛ: "Колорадо" проиграл "Ванкуверу", Задоров сделал передачу
07:58
Сошников забил второй гол в сезоне [видео]
07:48
Кареев: не придавал особого значения тому факту, что играю против "Кузни"
07:40
Бердников: к сожалению, нашу команду уже ничего не сковывает в турнирном плане
07:30
Защитник "Медвешчака" Парлетт дисквалифицирован на один матч [видео]
07:20
НХЛ: "Филадельфия" всухую обыграла "Рейнджерс"
07:12
НХЛ: гол Сошникова и пас Зайцева помогли "Торонто" выиграть у "Детройта" 1
07:08
МХЛ: "Толпар" сыграет с "Тюменским Легионом"
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Хотели как лучше, а получилось как всегда

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Хотели как лучше, а получилось как всегда

На формат овертаймов "три на три" переходили так, будто кого-то спасали. Прямо посреди сезона, прямо по ходу туров (там, где туровая система еще сохранилась), чуть ли не по ходу матчей. Сперва в КХЛ и курируемых ей лигах, затем, спустя пару дней, в турнирах, подотчетных ФХР.
10

Бригада шабашников

Автор AllHockey.Ru – o московском "Спартаке", провалившем этот сезон в КХЛ.
10

Получится ли на сей раз у "Салавата" третий период?

Программа игрового дня среды, 25 января, представлена девятью матчами регулярного чемпионата КХЛ. Обо всем об этом - в превью AllHockey.Ru.
17

Интересная встреча в Хельсинки

Вторник, 24 января, подарит пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в очередном превью от AllHockey.Ru.
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Русская неделя НХЛ: хет-трик Малкина и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 16-го по 22-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
15

Серьезное испытание чемпионом для "Локомотива"

В Уфе отгремела неделя звезд КХЛ, а "регулярка" будет возобновлена 23 января. О восьми матчах понедельника - в превью от автора AllHockey.Ru.
2

"Алты-бармакян!" Как "шестипалый" покорил Матч звезд КХЛ

Свитер Энвера Лисина, установка Сергея Гимаева, дочь Ивана Телегина, российский паспорт Рене Фазеля, решающий гол Андрея Алтыбармакяна и победа дивизиона Чернышева – таким запомнился Матч звезд в Уфе.
7

Матч звезд КХЛ: самый быстрый – Лисин, а Восток был мастеровитее Запада

Репортаж AllHockey.Ru c первого дня звездного уик-энда, где Энвер Лисин побил рекорд скорости и Восток праздновал победу над Западом в мастер-шоу.
9

Матчи звезд КХЛ: Рига и Челябинск все еще самые лучшие

Автор AllHockey.Ru вспоминает самые-самые Матчи звезд в истории Континентальной хоккейной лиги.
11

Битва за "восточную" корону? Король уже известен

Отличительная черта нынешней "регулярки" КХЛ - обилие спаренных матчей, когда два матча за два дня, среди которых попадаются крутые дуэли. Ярчайший пример - магнитогорско-омское "эль классико".
19

Возьмет ли чемпион реванш у "ястребов" за вчерашнее поражение?

В четверг, 19 января, в последний день "регулярки" КХЛ перед "звездным" перерывом состоятся десять матчей. О них - в превью AllHockey.Ru.
18

Магнитогорско-омское "Эль Классико" и еще два дерби

Среда, 18 января, богата пятью матчами "регулярки" КХЛ. И три из них - топовые. Обо всем об этом - в превью от AllHockey.Ru.
2

10 причин моей ненависти: по разные полосы хайвэя 401. Часть II

AllHockey.Ru продолжает цикл материалов о самых непримиримых противостояниях команд Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня представляем вторую часть о соперничестве "Торонто" и "Детройта".
1

Русская неделя НХЛ: тысячное очко Овечкина и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 9-го по 15-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
12

"Жесткач" КХЛ: от "летающего шкафа" до "обраточки" Панину

Судьи, а точнее их ошибки, влияют на исход матчей в КХЛ, временами хоронят команды и тренеров. Бывало, что "полосатые" в упор не замечали "жесткач". Или они не оценивали красоту силового приема, свистели и выписывали по полной.
1

Надежда на разгром от СКА и попытка "Магнитки" обыграть "Торпедо"

Автор AllHockey.Ru представляет прогнозы матчей регулярного чемпионата КХЛ на воскресенье, 15 января.
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