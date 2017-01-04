Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал нашему порталу о том, как он видит прошедший Молодежный чемпионат мира с профессиональной точки зрения.

Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал нашему порталу о том, как он видит прошедший Молодежный чемпионат мира с профессиональной точки зрения.

Сражение двух "армейских" грандов за вершину Стартовала рабочая неделя, а "регулярка" КХЛ давно вышла с каникул. На 9 января запланировано 5 матчей. Один из них - это битва ЦСКА и СКА за первую строчку в таблице. Об этой и других играх дня - в очередном превью от AllHockey.Ru.

Будет ли продолжение "светлых полос" у "Торпедо" и ХК "Сочи"? Страна готовится выйти с каникул, а "регулярка" КХЛ 8 января богата четырьмя матчами. О них - в превью от AllHockey.Ru.

Круче Гретцки. Часть третья На МЧМ-1978 Уэйн Гретцки набрал 17 очков. В истории Молодежного мирового первенства этот результат перекрыли 12 хоккеистов – давайте узнаем имена последних игроков.

"Дерби двукратных" в Казани и омский реваншизм Субботний рождественский день подарит 9 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Среди них есть как топовые, так и не очень. Об этом - в превью от AllHockey.Ru.

МЧМ-2017: made in USA и другие итоги десятого игрового дня Сборная США завоевывает золотые медали, Канада остается с серебром, Россия – с бронзой. Обзор решающих матчей на МЧМ-2017 от нашего автора.

Ожесточенная "пограничная" борьба Пятничная программа регулярного чемпионата КХЛ представлена четырьмя матчами. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.

Бронза в копилку Брагина МЧМ-2017 для сборной России завершился бронзовыми медалями. Это был очень тяжелый турнир – как с приятными, так и драматическими моментами, и, конечно, личными рекордами Кирилла Капризова. А Валерий Брагин собрал полную коллекцию наград.

МЧМ-2017: золото разыграют североамериканцы – главный итог девятого игрового дня Сборная США впервые в истории МЧМ прошла в плей-офф команду России, а шведы не стали проблемой для "Кленовых листьев". Обзор предпоследнего игрового дня на турнире.

"После поражения россиян правила дополнили, добавив ту самую норму о сериях буллитов..." Горькое послевкусие от поражения сборной России в полуфинале МЧМ-2017 - в обзоре прессы от AllHockey.Ru.

Буллиты, которые мы не забудем еще долго В полуфинале МЧМ-2017 Россия и США подарили зрителям триллер, приправленный целой серией сумасшедших буллитов. Знаменитая суперсила Брагина в этом матче не действовала, и "хэппи-энд" отпраздновали американцы.

"Зеленое" дерби в Казани в начале года Четверг, 5 января, богат на целых 11 матчей "регулярки" КХЛ. Очередной хоккейный день - в превью от автора AllHockey.Ru.

Превью полуфинала МЧМ-2017 между Швецией и Канадой Автор AllHockey.Ru представляет превью второго полуфинала сегодняшнего игрового дня – матча между сборными командами Швеции и Канады.

Превью полуфинала МЧМ-2017 между США и Россией Автор AllHockey.Ru представляет превью первого полуфинала сегодняшнего игрового дня – матча между сборными командами США и России.

Круче Гретцки. Часть вторая На МЧМ-1978 Уэйн Гретцки набрал 17 очков. В истории Молодежного мирового первенства этот результат перекрыли 12 хоккеистов – давайте узнаем имена еще нескольких игроков.