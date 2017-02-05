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6 февраля, понедельник
01:42
Бучневич подрался с Верстигом [видео]
01:07
"Медвешчак" - "Витязь" - 3:5 [видео]
00:58
"Лос-Анджелес" внёс Джордана Нолана в список травмированных
00:48
НХЛ: "Рейнджерс" одержали победу в матче с "Калгари"
5 февраля, воскресенье
23:54
НХЛ: "Эдмонтон" в серии буллитов одолел "Монреаль"
23:35
Райли: матч с "Бостоном" был важным с точки зрения возвращения в нужное русло
23:18
Бэбкок: в победе над "Бостоном" не было ничего красивого, но мы ценим её
22:44
НХЛ: передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Кэпиталз" разгромить "Лос-Анджелес" 5
22:26
"Автомобилист" - "Йокерит" - 1:3 [видео]
22:20
Тротц: Даути - элитный защитник и будущий член Зала славы
21:49
"Югра" - "Динамо" Мн - 2:3 Б [видео]
21:32
"Витязь" одержал восьмую победу подряд, обыграв в гостях "Медвешчак" 10
21:16
Фаббри выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена [видео]
20:48
Овечкин награжден золотой клюшкой перед матчем с "Лос-Анджелесом" [видео] 5
20:36
ВХЛ: "Зауралье" и питерское "Динамо" победили в гостях, ХК "Рязань" - дома
20:26
Медведев не сыграет за сборную России на Евротуре, его заменит Осипов 2
20:17
Дарлинг: пока нападающие получают улучшенные клюшки, у вратарей отбирают защиту 2
19:25
Крикунов: у "Йокерита" хорошо сыграла оборона, не дали ничего создать 1
19:19
"Медвешчак" заявил трёх защитников и десять форвардов на матч с "Витязем" 1
19:17
НХЛ: "Вашингтон" - "Кингз", "Монреаль" - "Эдмонтон", "Рейнджерс" - "Калгари"
18:52
Даллмэн: "Барыс" победил рижское "Динамо" во многом благодаря Карлссону
18:44
Ялонен: "Йокериту" нужно прибавлять, чтобы играть на хорошем уровне
18:30
Вудкрофт: "Югра" - серьезный соперник, который умеет бороться до конца
18:20
Разин: в овертайме "Югра" действовала неплохо, а вот буллиты страшно смотреть 2
17:56
Занковец: рады, что при такой сложной игре смогли завоевать три очка
17:47
Сейейс: рижскому "Динамо" тяжело даются голы
17:35
Провольнев и Шенфельд заменили Миронова и Ильенко в олимпийской сборной России 3
17:30
"Автомобилист" на своей площадке проиграл "Йокериту" 9
17:06
Минское "Динамо" на выезде обыграло "Югру" и гарантировало себе место в плей-офф 11
17:00
Жюльен: "Бостон" проиграл очень важный матч
16:46
ВХЛ: "Сарыарка" одолела "Сокол"
16:26
"Барыс" - "Динамо" Рига - 1:0 [видео]
16:16
ВХЛ: "Торпедо" дома разгромило "Ермак"
16:07
"Барыс" переиграл рижское "Динамо" за счет гола Даллмэна, это 2-я победа подряд 44
16:06
МХЛ: ХК "Рига" переиграла "Тайфун" 19
15:55
Кагарлицкий: вот сейчас даже не знаю, есть у меня какие-то предложения или нет
15:35
"Сент-Джонс" - "Херши": Галиев набрал 2 очка, Щербак довел серию без очков до 10
15:15
Монахан: мои личные достижения ничего не значат
14:54
Задоров: если бы смог повернуться к Троубе, то подрался бы с ним 1
14:44
Фазель: нам нужен план Б, если игроки НХЛ все-таки не поедут на Олимпиаду 14
14:34
Первый хет-трик Нэландера на уровне НХЛ [видео]
14:14
Микаэль Гранлунд сделал хет-трик, свой первый в НХЛ [видео] 4
14:04
МХЛ: "Стальные Лисы" победили "Толпар" 1
13:53
СДК оставил без изменений наказание Андрея Разина
13:48
СДК КХЛ переквалифицировал штраф Каблукова
13:43
СДК оштрафовал Косова [видео] 1
13:33
Меньшиков и Мнацян дисквалифицированы на один матч за драку [видео] 4
13:23
Беднар: Задоров провел великолепный матч
13:13
Террьен: "Вашингтону" сейчас тяжело противостоять
12:52
Копитар: всегда нервничаю в присутствии Гретцки
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13

Ох, уж этот Первый!

13

Ох, уж этот Первый!

Автор AllHockey.Ru - о хоккее на общедоступном телевидении в целом, а также на Первом канале в частности.
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Последний рывок перед перерывом

Перед перерывом в "регулярке" КХЛ остался решающий рывок - два матча за два дня. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
10

Под знаком вендетты для финнов

Пятого февраля будет четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. Любопытно посмотреть, возьмут ли "пограничники" сугубо "свои" очки, а также сможет ли ответить "Йокерит" в Екатеринбурге "Автомобилисту". Обо всем - в превью от автора AllHockey.Ru.
20

Скачки до откачки

Автор AllHockey.Ru Олег Чернов – о проблемах уфимского "Салавата Юлаева" под конец этого регулярного чемпионата КХЛ.
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"Пограничники" должны брать свое

В субботу будет четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
14

День "армейских" топовых матчей

Пятница, 3 февраля, богата на восемь матчей "регулярки" КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
24

Плей-офф КХЛ: что такое "хорошо", а что такое "плохо"

Так ли хорош нынешний формат плей-офф КХЛ? Ведь существует как минимум три альтернативных варианта, которые лига либо вообще никогда не пробовала, либо попробовала один раз, но отказалась, несмотря на сумасшедшие результаты.
17

НХЛ как драгдилер. Но Россия уже не ведется

Боссы НХЛ продолжают гнуть свою линию и строят из себя барышень, которых нужно хорошенько поуговаривать. Но кому сейчас это надо?
14

Ожидаемая "мясорубка" в Новосибирске

В четверг, 2 февраля, запланированы шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
+

Универсиада: упущенный шанс Брагина

Автор AllHockey.Ru – о том, что Валерий Брагин мог бы использовать соревнование "студентов" в своих целях.
12

"Армейское" начало февраля для "Салавата" и "Трактора"

Первый день последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ богат на 7 матчей. О них - в превью от AllHockey.Ru.
12

Уфимские громы и молнии: чем закончится противостояние в "Салавате Юлаеве"?

В башкирском хоккее сильно штормит. Отголоски это шторма прорываются в СМИ в виде отдельных высказываний генменеджера клуба Леонида Вайсфельда и главного тренера Игоря Захаркина.
14

Дерби Татарстана и "бойня" в Братиславе

Последний день января - шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ. О них - в превью от автора AllHockey.Ru.
+

Русская неделя НХЛ: российские хоккеисты в сотне звезд Лиги и другие события

Самое главное о российских хоккеистах в НХЛ за прошедшую неделю в период с 23-го по 29-е января - в обзоре от автора AllHockey.Ru.
1

Шансы для "Торпедо" и "Йокерита"

Последний понедельник января подарит всего два матча регулярного чемпионата КХЛ. Но оба важны в распределении мест на "Западе". Автор AllHockey.Ru представляет очередное превью.
18

Вниз по наклонной: две версии

За десять лет наставники в сборной России проходили свою карьеру в национальной команде по одному сценарию. Сейчас по нему очень четко, никуда не сворачивая, идет Олег Знарок.
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